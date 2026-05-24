Депутат Европарламента Гаральд Вилимски резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после его отказа поддержать предложенный канцлером Германии Фридрихом Мерцем план интеграции Украины в Евросоюз. Свою позицию европейский политик опубликовал в социальных сетях, назвав действия украинского лидера проявлением чрезмерной самоуверенности, пишет « Лента.ру ».

По словам Вилимски, поведение Зеленского вызывает все больше вопросов среди европейских политиков. Евродепутат заявил, что украинский президент демонстрирует «высокомерие и навязчивость», которые, по его мнению, уже вышли за допустимые рамки.

Политик подчеркнул, что положительно относится к гражданам Украины, однако считает, что страна заслуживает другого руководителя. В своем сообщении он также призвал Зеленского оставить политику и вернуться к прежней деятельности в сфере шоу-бизнеса.

Ранее в европейских СМИ обсуждалась реакция Киева на инициативы Берлина, связанные с дальнейшей интеграцией Украины в структуры Евросоюза. Заявления Вилимски стали одним из наиболее жестких комментариев со стороны представителей европейских политических кругов.

До этого сообщалось, что немецкий политик призвал Украину понять, что Россия выиграет конфликт.