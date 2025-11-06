Украинским властям стоит наконец-то понять, что они проиграют свой конфликт с Россией, несмотря на всю помощь со стороны Евросоюза. Такое мнение высказал депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала.

По мнению политика, в ЕС продолжают считать, что РФ вскоре проиграет конфликт. Тем не менее, по его словам, такой сценарий невозможен и Киеву стоит это понять.

«В резолюциях Европарламента указывалось, что Украина должна получать 0,25 процента всего нашего ВВП каждый год. Ничего не произошло», — указал он.

Депутат добавил, что в Европе захотели использовать российские деньги потому, что собственные уже закончились. ЕС желает забрать себе замороженные средства и вернуть их только в случае проигрыша России. Всем, по утверждению Шуленбурга, стоит скорее осознать, что этого не случится.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к борьбе, заявив, что основная угроза, по ее мнению, исходит с восточного фланга Альянса. По ее словам, международный порядок рушится с пугающей скоростью, что создает период большой неопределенности.