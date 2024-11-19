Он считает, что текущая напряженность в отношениях с США требует нацеливания на страну ядерного оружия в качестве меры сдерживания. Об этом депутат Госдумы Евгений Федоров заявил в беседе с Инфо24.

Депутат Госдумы Евгений Федоров высказал мнение о необходимости жесткого ответа на возможное использование американских ракет ATACMS против России.

Федоров предложил использовать верховенство международного права, «то есть территориальной целостности» для признания Украины как российской территории, а затем включить механизм ядерного сдерживания. Это, по его мнению, могло бы помочь договориться с Соединенными Штатами с позиции равной силы.

Он также напомнил о высказывании президента Путина, который утверждал, что украинские войска не смогут эффективно применять ракеты ATACMS без поддержки НАТО и участия американских военных.

По словам депутата, нацеливание ядерных ракет на Соединенные Штаты является частью сложной геополитической игры, которая может привести к возможности дипломатического разрешения конфликта.

Ранее в США заявили, что страна не участвует в конфликте, несмотря на разрешение бить вглубь РФ.