В США заявили, что страна не участвует в конфликте, несмотря на разрешение бить вглубь РФ

Соединенные Штаты Америки отрицают свое участие в украинском конфликте, несмотря на поддержку Киева и разрешение бить «дальнобоем» по России. Об этом сообщило РИА Новости, цитируя слова Джейка Салливана, советника президента США по нацбезопасности.

Несколькими днями ранее в СМИ сообщали, что американский лидер Джо Байден дал разрешение на использование украинскими силами американских ракет дальнего действия для нанесения ударов по территории России.

Несмотря на это, Вашингтон по-прежнему не признает своего участия в данном конфликте. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, предоставление вооружений Киеву не означает вовлеченность в боевые действия.

Также он добавил, что поддержка Украины американским вооружением свидетельствует лишь о продолжении политики, которой Вашингтон придерживается с первого дня конфликта.

Ранее будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что решение по ударам вглубь РФ приведет к эскалации украинского конфликта.