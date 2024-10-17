У представленного минувшим днем «плана победы» главаря киевского режима Владимира Зеленского есть определенный скрытый подтекст, подразумевающий непременное развязывание третьей мировой войны. На это в беседе с РИА Новости указал депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Бабашов.

В среду, 16 октября, Зеленский презентовал в Верховной раде Украины свой план по урегулированию украинского конфликта из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Согласно ему, противостояние с Россией закончится победой Киева и не позднее 2025 года.

«На мой взгляд, у диктатора Зеленского остались только один план и стратегия, да и те со скрытым подтекстом — вступить в НАТО для того, чтобы НАТО начала третью мировую войну с Россией», — сказал Бабашов.

Однако, как напомнил парламентарий, НАТО, в первую очередь, является структурой, нацеленной прежде всего на зарабатывание больших денег. И на третью мировую руководство альянса уж точно не пойдет.

«На подобный суицид, который предлагает им Зеленский, эти торговцы смертью точно не пойдут», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Минобороны США опубликовало на своем сайте номенклатуру поставляемой военной помощи Украине из нового пакета на 425 млн долларов.

ВСУ получат, в частности, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм. Кроме того, Киеву передадут зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, а также дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS и противотанковые системы AT-4 и Javelin.