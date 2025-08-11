Депутат Гончаренко обвинил окружение Зеленского в отмывании денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) располагает информацией, указывающей на причастность лиц, близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому, к схеме по легализации незаконно полученных средств с использованием криптовалют. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

По словам Гончаренко, в схеме фигурируют «пять миллиардов евро в крипте».

«Попытка купить французский банк для отмывания этих средств. Обыск немецких правоохранительных органов у человека, через которого пытались отмыть эти средства», — рассказал о содержании компромата нардеп.

Гончаренко утверждает, что для придания законности этим средствам, ближайшие соратники Зеленского рассматривали возможность приобретения банковского учреждения во Франции, с последующей регистрацией на Олега Шурму, являющегося братом бывшего заместителя главы Офиса президента Украины Ростислава Шурмы. Депутат добавил, что ему не известно, увенчалась ли успехом попытка отмывания денежных средств.

Ранее сообщалось, что окружение Зеленского готово к территориальным уступкам.