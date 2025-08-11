В окружении Владимира Зеленского все чаще говорят о возможных территориальных компромиссах, несмотря на жесткие публичные заявления лидера Украины. Об этом сообщает издание Welt.

Журналист немецкого издания Welt Кристоф Ваннер заявил, что в ближайшем окружении Владимира Зеленского обсуждают возможные территориальные уступки. По его словам, за громкими заявлениями украинского лидера скрывается понимание того, что Киеву придется пойти на компромисс.

На фоне разговоров на международной арене о возможной потере Украиной части территорий, в команде Зеленского все чаще звучат трезвые оценки. Источники издания отмечают, что публичная риторика президента может не отражать реальных планов.

На прошлой неделе Зеленский вновь заявил, что не намерен отказываться от суверенитета над Крымом и Донбассом, ссылаясь на Конституцию Украины. Однако, как пишет Welt, за закрытыми дверями обсуждаются иные сценарии. В Госдуме РФ в ответ на заявления Киева посоветовали украинскому руководству «помалкивать в тряпочку».

