Депутат Гончаренко раскритиковал Зеленского по вопросу мобилизации

На парламентском заседании между депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко* и президентом Украины Владимиром Зеленским возникла словесная перепалка, касающаяся вопросов мобилизации. Видеозапись инцидента была опубликована изданием «Страна.ua».

В ходе дискуссии народный депутат обратился к Зеленскому с вопросом о том, когда будет произведена демобилизация военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, президент Украины заявил, что возвращение военных с передовой произойдет «после победы над врагом», и подчеркнул, что такие люди, как Гончаренко, должны оказывать им больше поддержки в этом.

В ответ на это заявление нардеп выкрикнул, что у Зеленского отсутствует совесть.

Ранее сообщалось, что в Раде произошла драка перед отставкой Шмыгаля.

*включен в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму, по версии Росфинмониторинга.