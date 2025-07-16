В Верховной раде Украины произошел скандал — за 10 минут до обсуждения вопроса об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля депутаты от партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность» устроили драку возле трибуны. Видео эпичной стычки опубликовало издание «Страна.ua».

Отмечается, что конфликт начался, когда Алексей Гончаренко* — представитель партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко*, попытался затянуть обсуждение вопроса о налогах на сою, выйдя к трибуне с телефоном. В этот момент член партии главы киевского режима Даниил Гетманцев толкнул коллегу и попытался вырвать у него телефон.

После инцидента Гончаренко призвал своих однопартийцев заблокировать трибуну. Депутат от партии «ЕС» Виктория Сюмар назвала происходящее «абсолютным шкурняком».

Накануне Шмыгаль опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с подписанным заявлением об отставке с поста премьер-министра Украины. Как сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, Шмыгаль после увольнения будет назначен новым министром обороны.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной из тени.

*Росфинмониторингом внесены в перечень террористов и экстремистов.