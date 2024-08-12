Депутат Госдумы: атаки на Курскую область — звено единой ядерной угрозы от США

«Разрешенные Киеву Западом систематические атаки на атомную электростанцию в Запорожье, а также атака станции в Курской области и анонс Пентагона об отправке атомной подлодки на Ближний Восток — это звенья одной серьезной ядерной угрозы. Это не просто разговоры о ядерной напряженности, а прямые практические действия», — заявил депутат.