Депутат Госдумы: атаки на Курскую область — звено единой ядерной угрозы от США
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Запуск американской атомной подлодки на Ближний Восток, вторжение в Курскую область и обстрел Запорожской АЭС — звенья одной ядерной угрозы от США. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев в беседе с журналистами РИА Новости.
Вчера вечером на ЗАЭС начался пожар из-за двух прямых ударов украинских коптеров. В «Росатоме» эту атаку классифицировали как акт ядерного терроризма, т.к. нарушение целостности атомной станции создает ядерную угрозу.
«Разрешенные Киеву Западом систематические атаки на атомную электростанцию в Запорожье, а также атака станции в Курской области и анонс Пентагона об отправке атомной подлодки на Ближний Восток — это звенья одной серьезной ядерной угрозы. Это не просто разговоры о ядерной напряженности, а прямые практические действия», — заявил депутат.
Ранее политолог Шатров дал оценку действиям Зеленского. По мнению эксперта, президент Украины хочет спровоцировать Москву на удар по Банковой в Киеве.