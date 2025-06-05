Депутат Госдумы назвал атаку на Крымский мост пиар-акцией

Юрий Нестеренко, депутат Госдумы, представляющий Крым, охарактеризовал нападение украинских спецслужб на Крымский мост как пиар-ход и тщетную попытку нарушить туристический сезон на полуострове, передает РИА Новости.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ранее, комментируя заявления украинских спецслужб о якобы успешной атаке во вторник, подтвердил факт взрыва вблизи Крымского моста. Он также отметил, что повреждений инфраструктуре нанесено не было и транспортное сообщение функционирует в штатном режиме.

Депутат также заявил о полном соответствии пляжей полуострова всем необходимым стандартам. По его словам, Крым уже принимает большое количество отдыхающих и, по прогнозам специалистов, турпоток в этом году может увеличиться на 30% по сравнению с предыдущим.

Ранее в России сделали грозное предупреждение украинскому десанту, рвущемуся в Крым.