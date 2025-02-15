Борис Чернышов, вице-спикер Государственной Думы от Либерально-Демократической Партии России, опубликовал записку Жириновского, которую тот написал в 2017 году. Она касается Украины, и об этом рассказало РИА Новости.

В своем прогнозе по поводу Украины, основатель ЛДПР напомнил ситуацию с гитлеровским режимом. Он был вскормлен Европой, которую позже залил кровью. Примерно такая же ситуация наблюдается и на Украине, где Евросоюз пестует нацизм в Киеве. Такой расклад Жириновский выдал 12 декабря 2017 года. Чернышов назвал это блестящим предсказанием.

«Это не пророчество, а жесткий и правдивый прогноз одного из величайших умов современности. Если ЕС останется адвокатом Зеленского, то Зеленский станет гробовщиком ЕС», — указал парламентарий.

Ранее другой депутат Госдумы, Михаил Шеремет, предостерег США от разговоров с Россией с позиции силы. По его мнению, диалог между странами должен основываться на взаимном уважении, поэтому воинственная риторика и ультиматумы в ней неуместны. Так парламентарий воспринял заявление вице-президента Соединенных Штатов Вэнса о возможной отправке американских солдат на Украину.