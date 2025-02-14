В Госдуме призвали Вэнса не разговаривать с Россией с позиции силы

Если Соединенные Штаты попытаются говорить с Россией с точки зрения силы, то такая стратегия становится изначально провальной. Так считает Михаил Шеремет, член комитета по безопасности Государственной Думы. Его мнение привело РИА Новости.

Парламентарий оценил высказывание Джей-Ди Вэнса, вице-президента США. Он сообщил, что политику стоит быть осторожнее в своих речах.

«Вести разговоры с Россией с позиции силы неприемлемо, это изначально тупиковая стратегия и тактика, которая ставит точку на любых переговорах», — указал он.

Шеремет добавил, что Вэнсу стоит согласовывать свою позицию с Дональдом Трампом, а не играть на публику и не грозить России отправить американских солдат на Украину, если вдруг Москва не согласится добросовестно вести переговоры о прекращении боевых действий. По мнению депутата, РФ выступает за диалог, основанный на взаимоуважении, по этой причине в речах всех сторон не должно быть места ультиматумам и угрозам.

Ранее Шеремет предложил Белому дому в кратчайший срок завершить боевые действия на Украину. С этой целью американцам стоит прекратить отправку любой помощи Киеву, и после такого шага все бои стихнут всего за неделю.