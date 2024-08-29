Все те, кто выехал из России за рубеж, должны постоянно помнить о том, что они не находятся в безопасности. Они могут стать разменной монетой для Запада, как это уже произошло с Дуровым. Так считает депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. Его точку зрения привело РИА Новости.

Парламентарий высказался обо всех известных и публичных россиянах, которые находятся на данный момент за границей.

«Призываю очнуться и не быть дураками, помнить о нависшей опасности. Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира», - указал он.

Шеремет добавил, что все уехавшие из РФ навсегда останутся русскими для Запада, и их будут использовать как разменную монету при решении различных политических задач. Это показала история с Павлом Дуровым.

Ранее Шеремет высказался об отказе Украины от перемирия, которое предлагал венгерский премьер-министр Орбан. Он назвал ожидаемой такую реакцию, которая показала истинное лицо Киева. Украинские власти показали, что именно они являются настоящим агрессором.