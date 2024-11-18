Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, который является членом комитета по безопасности, заявил, что президент США Джо Байден должен быть немедленно удален с должности и лишен возможности принимать какие-либо решения от имени государства. В противном случае, как он отметил, это может привести к серьезным и необратимым последствиям для всего мира, передает РИА Новости.