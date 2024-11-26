Недавние слова, сказанные Владимиром Зеленским о невозможности вернуть Крым военным путем, могут свидетельствовать о «просветлении» президента Украины. Об этом в беседе с Инфо24 заявил депутат Госдумы Максим Иванов.

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Вооруженные силы Украины не располагают достаточными ресурсами для захвата полуострова Крым, особенно без финансовой поддержки из США.

Иванов считает, что изменение в риторике Зеленского может указывать на подготовку украинского общества к тому, что Россия одержала победу. Также депутат полагает, что украинские власти всерьез размышляют над политическими и дипломатическими решениями для разрешения конфликта с Москвой.

Ранее жена Зеленского Елена призвала Запад не расслабляться из-за России.