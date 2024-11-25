Супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская в опубликованном в YouTube-канале президентского офиса призвала западных партнеров Киева держать руку на пульсе и не расслабляться из-за России.

Также Зеленская призвала Вашингтон и Брюссель обратить внимание на информационную безопасность Европы от якобы вездесущей российской пропаганды.

«Я советую не расслабляться. Это очень опасно. Нужно понять, что Россия на примере Украины показывает, что будет с Западом», — сказала она. .

Ранее украинский политолог Олег Соскин заявил, что Зеленский потихоньку утрачивает контроль над страной. Судя по всему, в обозримом будущем армия полностью выйдет из-под его подчинения.

А перед этим он же отмечал, что Зеленский сильно осложнил свои пути отхода из страны в случае проигрыша. Президент своими репрессиями и расправами над инакомыслящими перекрывает сам себе коридоры отступления в том случае, если его режим окончательно потерпит крах.