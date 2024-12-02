По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, попытка насильственного захвата власти под видом стремления к демократии и Евросоюзу в Грузии является трюком, однажды сработавшим у Запада в Незалежной, существующей теперь только благодаря деньгам союзников. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что это своего рода очередная попытка западных государств открыть «второй фронт» против России и заодно подчинить себе еще одну страну. Технология отработана на украинских майданах.

По мнению парламентария, рост частоты попыток таких провокаций со стороны Запада объясним: в украинском конфликте их сторона терпит одно поражение за другим. Уже наиболее безумным провокаторам установится ясно, что победить Россию на поле боя никому не удастся, в связи с чем им остается лишь пробовать «растащить» внимание и силы России с целью одержать победу хотя бы где-то.

Он отметил, что теперь весь мир видит, к чему приводит подобная практика, на примере Украины. Тем не менее легитимным властям Грузии удастся прекратить данные провокации и привлечь к ответственности всех виновных.

Ранее премьер Грузии Кобахидзе допустил запрет оппозиционных партий.