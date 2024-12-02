Премьер Грузии Кобахидзе допустил запрет оппозиционных партий

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил возможность обращения властей в Конституционный суд (КС) с просьбой о признании оппозиционных политических партий вне закона, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что оппозиция открыто выступила против конституционного порядка в стране, что создает законные основания для обращения в Конституционный суд с целью объявления оппозиционных партий незаконными.

Как уточнил руководитель грузинского правительства, под оппозицией он подразумевает партию «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили, а также коалиции «За перемены» и «Сильная Грузия», а также партию «Гахария — за Грузию» бывшего премьера Георгия Гахарии.

Ранее сообщалось, что Грузия приостановила переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.