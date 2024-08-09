По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, заявление Пентагона о том, что действия украинской армии в приграничных районах Курской области не являются эскалацией, является назвал не просто цинизмом, а откровенным пособничеством террористам. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что украинские войска сегодня занимаются прямой террористической атакой на мирное население, которое не может дать отпор вооруженным бандитам вместо поиска мирного решения конфликта.

По мнению парламентария, в глазах представителей Пентагона вооруженное нападение на российский приграничный регион является, судя по всему, какой-то благотворительной акцией. Всем известно, что Вашингтон любит «сеять добро» по всему миру, отправляя туда своих военных и устанавливая собственные порядки там, где их никто об этом не просил.

Он отметил, что все украинские террористы будут вышвырнуты с территории нашей страны и получат заслуженное наказание, а пострадавшим мирным жителям будет оказана необходимая всесторонняя помощь.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что в Вашингтоне не скрывают радость от нападения на Курскую область.