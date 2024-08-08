Посол России в США Анатолий Антонов назвал возмутительной реакцию Вашингтона по поводу произошедшего в Курской области, в которой не прозвучало ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии. Кроме того, в Штатах открыто заявили, что они поддерживают действия Незалежной и желают узнать больше о целях операции ВСУ в Курской области. По словам политолога Юрия Светова, Вашингтону было известно о планах киевского режима атаковать Курскую область. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что при этому в Белом доме не скрывают свою радость от совершенного нападения, потому что целью очередной атаки стало ослабление России.

По мнению эксперта, не знать о планируемом набеге американцы могли только по той причине, что британцы. Являющиеся кураторами данной операции, с Вашингтоном свои действия не согласовывали. Однако тот факт, что за ней стоит Запад, однозначно.

Он добавил, что для украинского лидера данная вылазка была очередным предлогом попросить оружия у своих западных кураторов, а также ему необходимо было показать им, что он продолжает оставаться активным.

Ранее военный эксперт Иван Коновалов заявил, что украинская армия все боевые действия ведет с нарушениями.