По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, история с подрывом «Северных потоков» по приказу Валерия Залужного и якобы без ведома украинского лидера свидетельствует о раздрае в поведении украинской власти. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что нелегитимный президент Незалежной показывает в своем поведении все симптомы наркозависимого человека. Настроение таких людей может меняться по десять раз на дню, что в случае с Залужным и доказывает это. Его отправили в «лондонскую ссылку», а сейчас стараются еще и повесить на него все смертные грехи.

По мнению парламентария, перед нами клиническая картина поведения украинской власти: главный «управленец» то отдает приказы о терактах, то отзывает их после нагоняя от западных стран. Его главнокомандующий становится то особо приближенным, то впавшим в немилость изгнанником.

Он подчеркнул, что, таким образом, в момент окончательного краха киевского режима вся эта камарилья мгновенно постарается разбежаться в разные стороны.

Ранее сенатор Алексей Пушков пояснил, почему версия о подрыве Киевом «Северных потоков» без участия США недостоверна.