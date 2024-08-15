По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, версия о подрыве киевским режимом газопроводов «Северный поток» без участия Вашингтона недостоверна. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он уточнил, что провести такую сложную операцию с участием одного дайвера с обычной яхты в зоне, которая находится под регулярным наблюдением Североатлантического альянса, без ведома Штатов и прочих стран-членов НАТО невозможно.

По мнению сенатора, еще до подрыва об имеющейся у Вашингтона возможности уничтожить «Северные потоки» заявлял сам американский лидер Джо Байден.

Ранее сообщалось, что Зеленский лично одобрил план диверсий на «Северных потоках».