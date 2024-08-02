По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, в Киеве «запели» о скором перемирии и выдают заявления о том, что решать политические вопросы должен не один человек, а целый народ, что свидетельствует о том, что власти киевского режима предчувствуют скорый крах. Об этом сообщил Life.ru .

Хамитов добавил, что для сторонников киевского режима столкновение с неприглядной реальностью оказалось крайне болезненным, поскольку теперь Зеленский вынужден «наступать себе на горло», поднимая тему референдума и заявляя о «мнении украинцев».

По мнению парламентария, на сегодняшний день все его заявления кардинально разнятся с теми, что были в начале спецоперации, когда Незалежная готова была воевать до последнего украинца.

Он подчеркнул, что сегодня подобные серьезные отступления свидетельствуют о том, что их игра проиграна. Поэтому всевозможными силами пытаясь оттянуть неизбежный крах, Киев затянул песню о референдуме и о переговорах с Москвой, которые сам же саботировал все это время. Однако уже ничего не спасет власти киевского режима, совершившие множество преступлений.

Ранее политолог Василь Вакаров заявил, что на Украине началась большая критика в сторону Зеленского.