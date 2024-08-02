Политолог Вакаров считает, что на Украине началась большая критика в сторону Зеленского
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По словам политолога Василя Вакарова, крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и некоторыми западными государствами стал наиболее обсуждаемой темой в Незалежной, звучат не только пропагандистские оценки, радикальные националисты стали предъявлять претензии украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщило радио Sputnik.
Вакаров отметил, что данная проблема стала на Украине почти темой номер один за последние сутки. Тем не менее, это все своего рода пропаганда. Так, говорят, что якобы европейская и мировая цивилизации получили журналистов, оппозиционеров, а в обмен Россия получила шпионов и убийц.
По мнению эксперта, это стало толчком к критике Зеленского по поводу того, где азовцы*, которые сидят в тюрьмах. Но при этом националисты предъявляют претензии Зеленскому, почему он не принимал участия в обмене. Таким образом, в Незалежной начали критиковать украинского «просроченного» президента в том, что Путин своих героев освободил, а Зеленский оставил.
Ранее сообщалось, что большинство украинцев выступили за начало переговоров с Россией.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.