По словам политолога Василя Вакарова, крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и некоторыми западными государствами стал наиболее обсуждаемой темой в Незалежной, звучат не только пропагандистские оценки, радикальные националисты стали предъявлять претензии украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщило радио Sputnik .

Вакаров отметил, что данная проблема стала на Украине почти темой номер один за последние сутки. Тем не менее, это все своего рода пропаганда. Так, говорят, что якобы европейская и мировая цивилизации получили журналистов, оппозиционеров, а в обмен Россия получила шпионов и убийц.

По мнению эксперта, это стало толчком к критике Зеленского по поводу того, где азовцы*, которые сидят в тюрьмах. Но при этом националисты предъявляют претензии Зеленскому, почему он не принимал участия в обмене. Таким образом, в Незалежной начали критиковать украинского «просроченного» президента в том, что Путин своих героев освободил, а Зеленский оставил.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев выступили за начало переговоров с Россией.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.