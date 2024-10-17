По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, так называемый «мирный план», представленный «просроченынм» президентом Незалежной в украинском парламенте, говорит о том, что «победить» он хочет посредством сил Североатлантического альянса. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что выступление главы киевского режима является белогорячечным бредом.

По мнению парламентария, для Зеленского «мирный план» – это когда ему можно бить ракетами куда захочется, а разведки прочих государств присылают свои данные, как ежемесячный журнал подписчикам.

Он уверен, что после данного выступления западные кураторы Киева также начнут сомневаться в адекватности Зеленского, поскольку весьма заметна его оторванность от реальности.

Ранее депутат Толмачев также заявил, что «план победы» Зеленского показал достижение максимального градуса безумия.