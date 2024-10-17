По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, выступление Владимира Зеленского с «планом победы» в украинском парламенте является «бенефисом в театре марионеток». Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что градус безумия достигает максимума. Нацистский режим на территории Незалежной, который поддерживается западными странами, подтвердил, что он готов пожертвовать своими людьми, недрами и территориями. Киеву и его кураторам не нужен мир.

По мнению парламентария, в Верховной Раде на данный момент не хватает только одного — приветственного взмаха рукой в духе их немецких предшественников.

Ранее сообщалось, что Зеленский представил «план победы» в Верховной Раде.