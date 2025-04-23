По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, главарь киевского режима Владимир Зеленский использует любую возможность, чтобы мелькать на обложках газет и в новостях, на этот раз он решил отправиться на похороны папы римского Франциска. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что украинский лидер использует траурную церемонию для «христарадничания», поскольку привык красоваться на обложках журналов и в новостных заголовках, и слезать с этой медиаиглы теперь будет тяжеловато.

По мнению парламентария, если раньше худо-бедно удавалось продавать Западу имидж «борца за свободу и независимость», то сейчас приходится довольствоваться куда более скромными эпитетами. И возникает вопрос: использует ли он эту благоприятную возможность, чтобы выклянчить у западных стран денег.

Ранее политолог Марков объяснил, почему Зеленский ненавидел умершего папу римского Франциска.