По словам политолога Сергея Маркова, главарь киевского режима Владимир Зеленский ненавидел умершего папу римского Франциска, который в действительности старался прекратить конфликт, отказывался подвергать травле Россию и русских людей. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что при этом папа Франциск так и не решился сказать правду и назвать киевский режим безбожным, античеловеческим, террористическим и преступным.

Ранее Зеленский заявил, что папа римский молился за Украину и украинцев.