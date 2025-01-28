По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, планы военных Великобритании задерживать «подозрительные» суда РФ свидетельствуют о том, что Лондон захватила и не отпускает шпиономания. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что вместо того, чтобы наконец-то хотя бы начать решать свои внутренние проблемы, страны Запада, а прежде всего Британия, продолжают выискивать врагов снаружи.

По мнению парламентария, международная политика не является квестом по поиску того, чего нет, и подобные «игрушки» всегда плохо кончаются.

Ранее сообщалось, что Британия расширила санкции новыми организациями и судами, связанными с Россией.