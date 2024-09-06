По словам депутата Нижней палаты парламента Амира Хамитова, Вашингтон в «военном угаре» поставлял Киеву все новое и новое вооружение, не заметив, что их собственные запасы истощились. Об этом сообщил Life.ru.

Он подчеркнул, что настоящие профессиональные политики просчитывают последствия своих решений даже не на шаг, а на несколько шагов вперед, что нельзя сказать об американцах.

По мнению парламентария, Вашингтон напоминает человека, который внезапно выиграл в лотерею миллион и незаметно спустил все сбережения, однако все равно не хочет отказываться от разгульной жизни. Тем не менее после такого «затяжного разгула» наступает «похмелье» и осознание того, что натворил.

Он уточнил, что у Штатов такой период не за горами, и будет он очень тяжелым. При этом, какова длительность киевского режима без помощи США, старается никто не думать.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Остин упрашивает союзников активнее помогать Киеву.