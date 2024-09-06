Министр обороны США Ллойд Остин в своем выступлении на очередном саммите группы «Рамштайн» перед союзниками по НАТО заявил, что, учитывая активное наступление российских войск в Донбассе, необходимо усилить военную помощь Киеву.

Остин призвал не скупиться на средства, подчеркнув, что сейчас наступает критический момент. Глава Минобороны обратил внимание присутствующих, что агрессия распространяется, когда ее никто не останавливает.

«Время имеет решающее значение, особенно с учетом надвигающейся зимы. Мы все должны усилить нашу поддержку Киева, причем быстро. Если тираны решат, что можно вторгаться к мирным соседям, мы все будем в меньшей безопасности. Поэтому не заблуждайтесь: если Украина не свободна, мир небезопасен», — заявил Остин.

Напомним, 26 августа, ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры. Они обеспечивали бесперебойную работу военно-промышленного комплекса Украины. Соответствующей информацией также поделилось оборонное ведомство России. Все обозначенные цели удалось уничтожить.

Взрывы услышали жители Одессы, Киева, Львова, а также Харьковской, Днепропетровской и других областей. Экстренные отключения введены на всей территории страны. По словам Зеленского, этот удар по энергообъектам Украины стал одним из самых больших за все время СВО.

Ранее в Воронежской области вспыхнул пожар из-за обломков беспилотника. Они же стали причиной повторной детонации объектов.