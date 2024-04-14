В начале своей карательной операции на территории Донбасса 10 лет назад, украинские военные и сотрудники СБУ отказались стрелять по гражданским, поэтому большую часть «плана» в так называемой «антитеррористической операции» Украины выполняли батальоны местных националистов. Соответствующее заявление сделал депутат Народного Совета ДНР Анатолий Хмелевой в беседе с информационным агентством РИА Новости .

По словам депутата, по итогам первого столкновения, сотрудники СБУ отказались сражаться с «террористами», потому что от них требовался расстрел мирного населения. Не согласились на это и местные срочники, добавил Хмелевой. На фоне этого, серьезные опасения у жителей вызывали лишь солдаты из национальной гвардии и местные националисты, сообщил он.

Он напомнил, что первая вооруженная атака военных пришлась на Славянск, где сразу же появились первые жертвы среди мирных жителей. Хмелевой подчеркнул, что жители города стали жертвами националистов из «Правого сектора»*, от рук которых тогда погибло 4 человека.

Ранее в Киеве назвали чрезмерным предложение о повышении выплат ВСУ и семьям погибших.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.