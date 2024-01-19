Депутат Ивлев назвал масштабные учения НАТО проявлением готовности к войне с Россией

В интервью РИА Новости он отметил, что такие шаги являются проявлением агрессивного настроения в отношении Москвы, а также готовностью развязать с ней войну.

«Помимо проявления агрессивной сущности стран НАТО, прежде всего США, и демонстрации подготовки к войне с Россией, эти учения имеют и иную цель — запугать российских избирателей, исказить их волеизъявление при голосовании», — сказал Ивлев.

Он отметил, что, фактически, это является вмешательством во внутренние дела России. Он призвал граждан проявить сплоченность и патриотизм на предстоящих выборах президента.

22 января учения НАТО, которые носят название Steadfast Defender 2024, пройдут в Европе. Их цель — показать маневры и навыки по сдерживанию России. По информации немецкого агентства DPA, в учениях примут участие 90 солдат НАТО.

Президент России Владимир Путин ни раз заявлял, что РФ никогда не стремилась развязать войну с НАТО ни в прошлом, ни в будущем. Как отмечал глава государства, Россия преследует цель защищать свои границы и суверенитет.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население готовиться к войне с Россией.