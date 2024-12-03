РФ не станет соглашаться на те условия, которые предлагают в НАТО для прекращения боевых действий на Украине. Такое заявление сделал Леонид Ивлев, депутат Государственной думы РФ от Республики Крым. Его слова привело РИА Новости.

Ранее бывший генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса Столтенберг сообщил, что ради установления мира Киев должен пойти на территориальные уступки, а Россия обязана дать некие гарантии безопасности Украине. В частности, ей стоит согласиться на вступление украинцев в НАТО. Парламентарий дал ответ на это заявление.

«Нам нужен не натовский «договорняк» с двойными и тройными стандартами, а безопасность нашей родины, достижение обозначенных президентом Путиным целей СВО», — указал он.

Россия пытается навсегда устранить угрозу, в то время как НАТО продолжает демонстрировать свою вовлеченность в украинский конфликт.

Ранее сообщалось о публикации плана урегулирования украинского конфликта, который подготовил спецпосланник Трампа Келлог. По нему США будут оказывать давление и на Киев, и на Москву, чтобы усадить за стол переговоров. Украина как минимум на 10 лет откажется от вступления в НАТО и уступит уже потерянные территории. С России могут снять западные санкции, но ей придется пойти на приемлемые для украинцев условия мира.