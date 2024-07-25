По словам главы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, у Киева отсутствует иной выход, как пойти на переговоры, тем не менее они стартуют лишь после принятия западными странами условий Москвы. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, то Россия даст согласие на диалог только тогда, когда украинские власти зафиксируют наши условия, иные варианты для Москвы неприемлемы.

Ранее первый зампред Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров также заявил, что Киеву не удастся вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта на своих условиях и преследуя цель временного перемирия.