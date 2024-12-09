Философ Дугин определил стоящих за операцией в Сирии

По словам философа Александра Дугина, за всей ситуацией в Сирии стоит администрация уходящего главы Белого дома Джо Байдена, поскольку демократы после проигрыша на выборах осознали, что у них мало времени, из-за чего решили до 20 января следующего года сделать России максимально больно. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что также частью плана является и разжигание кольца напряженности вокруг России в Грузии, Молдавии.

По мнению эксперта, смысл всех данных действий – до 20 января 2025 года, когда пост президента Штатов займет Дональд Трамп, нанести Москве максимальный ущерб, при этом у них это получается.

Ранее сообщалось, что Эрдоган назвал действия террористов в Сирии «маршем оппозиции на Дамаск».