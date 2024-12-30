Маск порекомендовал установить на Марсе прямую демократию

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск предложил установить на Марсе прямую демократию. Об этом Маск написал на своей странице в соцсети.

Миллиардер отметил, что марсиане сами решат, какую форму правления им выбрать, но он все же советует им остановиться на прямой, а не представительной демократии.

Таким образом, он ответил на вопрос одного из пользователей о том, как будет управляться Марс после того, как он будет колонизирован.

Маск также добавил, что непилотируемые отправить космические корабли Starship отправятся на Марс примерно через два года, а через четыре — на Красную планету полетят пилотируемые корабли.

Маск заявлял, что его главная цель — создать через 20 лет самодостаточный город на Марсе. Он считает, что Марс станет одной из планет, благодаря которой человечество сможет выжить.

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