По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Колесника, Незалежная передала России Крым без единого выстрела, поскольку украинские власти волновала борьба за пост лидера страны, а не вопрос территорий. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что 11 лет назад была не страна, а гуляй-поле. В целом они не то что сдали Крым России, а не занимались этим вопросом.

По мнению парламентария, полуостров был незаконно передан Незалежной при бывшем главе правительства СССР Никите Хрущеве, а в 2014 году случился эффект бабочки. Следует закрыть данный вопрос, тем не менее сделать это за один день, как желает президент Штатов Дональд Трамп, не получится.

Он подчеркнул, что Вашингтон хочет попросту выкачать из Украины редкоземельные металлы и выбросить ее на помойку, забыть, что такая страна была.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался отвечать на вопрос о возможности признания Крыма российским.