По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Колесника, американскому лидеру Дональду Трампу надоели попытки главаря киевского режима Владимира Зеленского обмануть весь мир. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что западные страны давно понимали истинные намерения Киева, однако теперь американцы устали потакать истерикам украинского лидера, а европейцы его просто пользуют.

По мнению парламентария, есть смысл обратить внимание на заявления госсекретаря США Марко Рубио, о том, что в Штатах полно внутренних проблем. К тому же администрация экс-главы Белого дома Джо Байдена потратила колоссальные средства на поддержку Незалежной, а это вызвало недовольство американских налогоплательщиков, а Евросоюз из последних сил держится.

Ранее сообщалось, что Трампу не понравилось заявление Зеленского по Крыму.