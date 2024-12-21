Депутат Колесник пообещал Украине ответ за атаку дронов на Казань

Москва обязательно и в скором времени ответит киевскому преступному режиму на осуществленную утром в субботу, 21 декабря, атаку на Казань украинских беспилотников. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Напомним, утром 21 декабря Казань подверглась атаке вражеских БПЛА. Несколько беспилотников попали в жилые дома, в результате чего там вспыхнул пожар. По информации Министерства обороны РФ, ВСУ использовали «три волны» для атаки беспилотниками по городу с разных сторон. Властями был введен план «Ковер», который полностью закрывает воздушное пространство над городом.

«Отвечать мы будем как всегда, как мы это делать умеем. Не мы это начинаем. Постоянно пытаются такой раздражающий фактор оказать», — отметил Колесник.

Парламентарий добавил, что глава киевской хунты Владимир Зеленский всё ещё надеется получить помощь от Вашингтона после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Исходя из этих соображений, он и старается держать Россию атаками БПЛА в напряжении.

Ранее сообщалось, что глава Татарстана Минниханов назвал атаку БПЛА в Казани нападением на мирных жителей.