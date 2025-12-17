Депутат Госдумы Андрей Колесник раскрыл детали организации усиленной военной защиты российских танкеров в Балтийском море, связав эти меры с угрозой диверсий. Его заявление прозвучало на фоне сообщений западных военных об усилении присутствия ВМФ РФ на ключевых маршрутах.

Как сообщает «Лента.ру», парламентарий подтвердил, что российские суда, следующие с грузами, находятся под постоянной охраной.

«Это охрана кораблей, чтобы неожиданное действие диверсионных групп по высадке на наш корабль пресечь на корню», — подчеркнул Колесник.

По его словам, система вооруженного конвоирования действует с июня. В случае угрозы к эскорту могут оперативно присоединиться дополнительные корабли из других флотов и авиация, находящаяся на боевом дежурстве.

Депутат дал жесткую оценку возможным провокаторам, отметив высокий уровень подготовки охраны: «Я знаю, что это за люди… лучше бы западным диверсантам с ними не связываться. Они имеют серьезный боевой опыт… Для диверсантов все это закончится, скажем так, обнулением».

