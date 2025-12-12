В Одессе произошел взрыв после заявлений Путина о Черном море

В порту Одессы произошло чрезвычайное происшествие с грузовым судном. Как сообщили в Telegram-каналах, на борту судна Cenk T сначала прогремел взрыв, после чего начался масштабный пожар, который продолжается в настоящее время.

По предварительным данным, на судне находилась крупная партия дизельных, бензиновых и газовых генераторов производства фирмы «АКСА». Судя по маршрутной карте, груз был предназначен для Румынии. Однако, как отмечают местные источники, это судно рассматривается как часть так называемой теневой энергетики Украины. Предположительно, подобные генераторы использовались для генерации и распределения электроэнергии в районах, прилегающих к порту.

Инцидент произошел на фоне недавнего заявления президента России Владимира Путина, который предупредил, что в ответ на продолжающиеся атаки Украины на российские суда в Черном море Москва может рассмотреть меры воздействия против судов стран, оказывающих помощь Киеву. Причины взрыва и пожара на судне Cenk T официально не названы.

Ранее сообщалось, что атаки ВСУ на танкеры у Турции стали «фолом последней надежды».