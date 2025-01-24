Депутат Колунов считает необходимым обязать чиновников указывать место проведения отпуска

По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Колунова, следует обязать всех государственных служащих, в том числе выборных лиц и сотрудников региональных органов власти, заранее уведомлять работодателя о своих планах на отпуск. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что данная мера направлена на повышение прозрачности среди представителей власти.

По мнению парламентария, если чиновник планирует отдыхать в нашей стране, достаточно указать внутреннее направление. В случае поездки за рубеж следует уточнить конкретное государство, куда он направляется.

Он планирует обратиться к кабмину с официальным запросом для обсуждения данного предложения.

Ранее сообщалось, что в России повысили зарплаты бюджетников и пенсии с 1 января.