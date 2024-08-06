По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Колунова, Токио находится в полной зависимости от Вашингтона, как и Киев. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что японские власти также не могут сделать ни шага без разрешения американцев. Скорее всего, и тексты официальных выступлений вассалы согласовывают с сюзереном.

По мнению парламентария, представители японских властей являются людьми без чести и уважения к себе, своему государству и собственному народу. В связи с американскими ядерными бомбардировками в Стране восходящего солнца тысячи людей погибли мучительной смертью. О чем они предпочитают умалчивать.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида обвинил Россию в ядерной угрозе на выступлении в Хиросиме.