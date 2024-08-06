Японский премьер Кисида обвинил Россию в ядерной угрозе на выступлении в Хиросиме

Россия якобы угрожает миру применить ядерное оружие. Такие слова прозвучали от японского премьер-министра Фумио Кисиды во время его выступления в Хиросиме. Фрагмент выступления политика привел в своем материале ТАСС .

Фумио Кисида выступил в Хиросиме в дату 79-й годовщины атомной бомбардировки, которая была осуществлена Соединенными Штатами. Он в очередной раз озвучил версию Японии, по которой Россия угрожает всем своими ядерными вооружениями.

«Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия», - указал он.

Премьер также заверил всех, что его правительство сделает все возможное для достижения разрядки, а также выступит в качестве связующего звена между ядерными и неядерными странами.

При этом в своем выступлении Кисида побоялся упомянуть, кто именно виновен в той трагедии, которая случилась в Хиросиме. Он так и не произнес название страны, которая сбросила на город атомную бомбу. Премьер-министр предпочел говорить о России и СССР.