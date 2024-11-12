Депутат КПРФ утверждает, что Набиуллина пообещала в марте снизить ставку ЦБ

Депутат Государственной думы РФ от партии КПРФ Мария Прусакова заявила, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина пообещала снизить ключевую ставку в марте 2025 года.

Об этом Прусакова сообщила в своем телеграм-канале, отметив, что глава Банка России поделилась своими прогнозами во время встречи с депутатами. По словам представительницы КПРФ, Набиуллина заявила о возможном возвращении уровня ключевой ставки к показателям 2023 года.

Сама Прусакова выразила сомнения в достоверности озвученных прогнозов. Она напомнила, что предыдущие предсказания Набиуллиной не оправдались.

Как пишет «Коммерсантъ», основная идея выступления Набиуллиной заключалась в том, что рост инфляции продолжается, несмотря на повышение ставки ЦБ. Она отметила, что, если бы ставки не увеличивались, ситуация в стране могла бы быть еще более критической.

В Банке России на информацию от Прусаковой уже отреагировали. Как передает ТАСС, в регуляторе сообщения депутата назвали ложными.

Ранее заместитель председателя финансового регулятора Александр Заботкин допустил повышение ключевой ставки в России в декабре.