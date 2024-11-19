Депутат Кварчия: все главы министерств Абхазии остаются на постах

Все руководители республиканских ведомств сохраняют свои места. Об этом заявил депутат абхазского парламента Кан Кварчия. Его заявление привело РИА Новости.

Парламентарий сообщил, что во время переговоров, которые проходили между властями и оппозицией, была достигнута договоренность. По ней все главы министерств продолжают свою работу.

«Все руководители ведомств, в том числе силовых, остаются на своих постах. Дальнейшее обсуждение этого вопроса вынесено за рамки переговорного процесса», — указал он.

Противостояние между президентом Абхазии Бжанией и оппозиционерами началось после попытки принять закон, по которому в республике могут разрешить российскому бизнесу строительство апартаментов. Оппозиция считает, что такой шаг взвинтит цены на недвижимость. По итогам переговоров было достигнуто соглашение, по которому Бжания подает в отставку. Временно исполнять обязанности главы республики будет его заместитель Гунба.