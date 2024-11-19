Президент Абхазии объявил о готовности уйти в отставку

Власти Абхазии и представители оппозиции провели переговоры, по итогам которых было объявлено о том, что президент республики Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб уходят в отставку.

Это прописано в протоколе переговоров, сообщил «Интерфаксу» один из лидеров оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Исполняющим обязанности президента, согласно Конституции Абхазии, будет назначен вице-президент Бадра Гунба, а исполняющим обязанности премьер-министра — Валерий Бганба. Ранее он уже занимал эту должность.

Ранее сообщалось о том, что российские туристы начали отменять туры в Абхазию.