Накануне стало известно, что украинские депутаты внесли в парламент предложение установить на территории страны памятник первому американскому президенту Джорджу Вашингтону. По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Матвеева, первый американский лидер с исторической точки зрения никакого вклада в развитие или создание Незалежной не принес, в отличие от Владимира Ленина, чьи памятники активно сносят в бывшей советской республике. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что все это происходит в рамках стремления Зеленского каким-либо образом «замириться» с Трампом после известной перепалки, чтобы в Штатах как-то увидели данный памятник, через какие-то публикации, и сказали: «Ну вот, исправляются».

По мнению парламентария, в целом установка указанного памятника — это личное дело Киева.

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